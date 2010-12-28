У Макіївці на шахті Бутівська через пожежу на поверхню виводили 259 гірників
10:12, 28 грудня 2010Енергетика
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О 2 год. 55 хв. 28 грудня у м. Макіївка Донецької області на шахті ВП „Шахта Бутівська” ДП „Макіїввугілля” на горизонті 987 м виникла пожежа.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, о 6 год. 25 хв. 259 гірників було виведено на поверхню шахти. Жертв та постраждалих немає. На місці події підрозділом Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Мінвуглепрому в складі 4 відділень проводиться гасіння пожежі. Робота шахти по видобутку вугілля тимчасово призупинена.
На місці події працює оперативна група Головного управління МНС в Донецькій області.
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