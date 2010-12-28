У Макіївці на шахті Бутівська через пожежу на поверхню виводили 259 гірників

О 2 год. 55 хв. 28 грудня у м. Макіївка Донецької області на шахті ВП „Шахта Бутівська” ДП „Макіїввугілля” на горизонті 987 м виникла пожежа.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, о 6 год. 25 хв. 259 гірників було виведено на поверхню шахти. Жертв та постраждалих немає. На місці події підрозділом Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Мінвуглепрому в складі 4 відділень проводиться гасіння пожежі. Робота шахти по видобутку вугілля тимчасово призупинена.

На місці події працює оперативна група Головного управління МНС в Донецькій області.