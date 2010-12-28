Концерн «Ядерне паливо» в березні отримає представництво в раді директорів МЦЗУ

Акціонери Міжнародного центру зі збагачення урану (МЦЗУ, РФ) на зборах 9 березня 2011 року планують розглянути питання включення представника державного концерну «Ядерне паливо» до складу ради директорів.

Про це УНІАН повідомило джерело в Міністерстві енергетики і вугільної промисловості.

За його словами, "Ядерне паливо" як акціонер МЦЗУ запропонує обрати своїм представником генерального директора українського концерну Тетяну АМОСОВУ.

В даний час рада директорів МЦЗУ складається з 7 осіб.

Як повідомляло УНІАН, у жовтні ц.р. держконцерн "Ядерне паливо" завершив процедуру придбання 10% МЦЗУ.

Довідка УНІАН. У 2007 році Росія і Казахстан створили ВАТ "Міжнародний центр зі збагачення урану" з метою виробництва збагаченого гексафторида урану - палива для виготовлення тепловиділяючих елементів, що використовуються на АЕС.

Акціонерами ВАТ "МЦЗУ" є держкорпорация "Росатом", РФ (80% акцій), АТ "НАК "Казатомпром", Казахстан (10% акцій) і Державний концерн "Ядерне паливо", Україна (10% акцій). З 2008 року заходи щодо вступу до МЦЗУ здійснює ЗАТ "Вірменська атомна електростанція", Вірменія (планується закупівля 10% акцій).

У квітні 2008 року Кабмін ухвалив рішення створити державний концерн «Ядерне паливо». У вересні того ж року було зареєстровано статут концерну, відповідно до якого до складу об`єднання увійшли держпідприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», «Дирекція підприємства, що створюється на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд», ДП «Смоли», «Дніпровський завод прецизійних труб» і «Український науково-дослідний і проектно-розвідувальний інститут промислової технології».