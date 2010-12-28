Підприємства ТКЕ розрахувалися за спожитий газ лише на 40%

ДК «Газ України» звертає увагу керівників місцевих органів влади і підприємств комунальної теплоенергетики (ТКЕ) на незадовільний рівень розрахунків теплопостачальників за спожитий з початку опалювального сезону 2010-2011 рр. природний газ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується, що підприємства ТКЕ заборгували ДК «Газ України» за спожитий з початку опалювального сезону 2010-2011 рр. природний газ близько 2,68 млрд. грн. (без АЕК «Київенерго»). Рівень їх розрахунків становить 40%.

Найбільшу заборгованість за період з 01.10.10 накопичили підприємства ТКЕ Дніпропетровської (400,26 млн. грн.), Донецької (385,1 млн. грн.), Харківської (361,54 млн. грн.), Одеської (154,37 млн. грн.), Запорізької (147,38 млн. грн.), Луганської (131 млн. грн.), Київської (118,79 млн. грн.) і Львівської (117,99 млн. грн.) областей.

Станом на 27.12.10 заборгованість столичної енергокомпанії АЕК «Київенерго» становить 951,2 млн. грн. (рівень оплати в 2010 р. – 81%).

Найнижчий рівень розрахунків за спожитий у поточному опалювальному сезоні природний газ мають теплопостачальні підприємства Дніпропетровської (30%), Закарпатської (31%), Івано-Франківської (32%), Волинської (33%), Одеської (34%), Рівненської і Кіровоградської (по 35%) областей, а також АР Крим (31%).

Крім того, заборгованість підприємств ТКЕ за газ, спожитий протягом опалювального сезону 2009-2010 рр., залишається непогашеним і перевищує 1,79 млрд. грн. (рівень оплати – 83%).

ДК «Газ України» виділяє планові об`єми природного газу на декаду щодо рівня оплати тепловиробниками вартості природного газу, спожитого з початку опалювального періоду (з 01.10.10).

Також компанія відзначає, що наявність заборгованості підприємств теплоенергетики за природний газ ускладнює акумуляцію Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» коштів для здійснення своєчасних і повних розрахунків за імпортований природний газ.

Довідка УНІАН. Відповідно до вимог Закону України від 08.07.2010 р. №2467-VI «Про принципи функціонування ринку природного газу» і постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. №1729 «Про забезпечення споживачів природним газом», поставка природного газу здійснюється за умови його стовідсоткової оплати.

Згідно з положеннями Закону України від 02.06.2005 р. № 2633-IV «Про теплопостачання», відповідальність за теплопостачання в регіонах покладено на органи місцевого самоврядування.