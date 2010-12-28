Зростання цін на нафтопродукти обгрунтоване і викликане ринковою кон'юнктурою - учасник ринку

Зростання цін на бензини і дизельне пальне є абсолютно обгрунтованим і викликане лише ринковою кон`юнктурою.

Таку думку в інтерв`ю кореспонденту УНІАН висловила директор з маркетингу компанії «Паралель» Олена ХІЛІЄНКО.

За її інформацією, зокрема, за період з кінця жовтня до цього часу зростання міжнародних котирувань з бензину становило 78,79 дол. за тонну, що з урахуванням податків становить 0,57 грн./літр. З дизельного пального зростання за цей період становило 71,8 дол. за тонну, відповідно - 0,57 грн./літр (враховуючи податки).

«На таке підвищення повною мірою відреагувала українська нафтопереробка. Так, зростання цін на бензини у різних великих трейдерів становило 0,52-0,69 грн./літр, а на дизель - 0,50-0,73 грн./літр», - додала вона.

Також О.ХІЛІЄНКО відзначила, що цінова ситуація з дизельного пального посилюється ще й дефіцитом, що виник на внутрішньому ринку.

«Так, з другої половини грудня існують проблеми з постачаннями дизпального від двох найбільших НПЗ країни (Кременчуцького і Лисичанського НПЗ). Таким чином, роздрібні трейдери вимушені купувати дорожче імпортне дизпальне, що у свою чергу позначається на цінах на АЗС», - прокоментувала вона.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня Антимонопольний комітет України зобов`язав 18 операторів ринків нафтопродуктів не допускати необгрунтованого синхронного підвищення роздрібних цін на бензини і дизельне пальне. Про результати розгляду вимог АМКУ підприємства повинні повідомити до 1 січня 2011 року.

За даними АМКУ, в листопаді-грудні 2010 року середні ціни на нафтопродукти на АЗС майже у всіх регіонах країни підвищилися на 50-60 коп./літр, що «значно випередило темпи подорожчання нафтопродуктів на міжнародних ринках».

Довідка УНІАН. ТОВ «Паралель-М ЛТД» (м. Донецьк) засновано в 1995 р. Роздрібна мережа оператора станом на 1 грудня 2010 р. налічує 69 АЗС і автозаправних комплексів (АЗК), 55 з яких працюють під однойменним брендом (Донецька і Луганська обл.), 13 АЗС – під брендом «Гефест» (6 регіонів України) і один АЗК – під торговою маркою PitStop (м. Донецьк).

Через ці мережі АЗС і АЗК компанія «Паралель» реалізує моторне паливо, зокрема зріджений газ, фірмові нафтопродукти під брендом Perfekt. Через мережу міні-маркетів при АЗС під власним брендом ZZZIP!! (55 міні-маркетів) – супутні товари, продукти харчування.

У розпорядженні трейдера є дві нафтобази в Донецьку і Шахтарську, власний парк сучасних бензовозів і газовозів. Компанія також здійснює оптову торгівлю паливом, надає послуги зі зберігання і транспортування палива, дослідження нафтопродуктів у власній акредитованій лабораторії якості палива.