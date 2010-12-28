«Вугілля України» оголосило торги із залучення кредиту у розмірі 1 млрд. грн.

Держпідприємство «Вугілля України» оголосило торги з відбору банку для надання кредиту у розмірі 1 млрд. грн.

Про це йдеться в оголошенні підприємства, обнародуваному на сайті Міністерства економіки.

Згідно з повідомленням, підприємство планує залучити кредит строком на 1 рік (термін надання - лютий 2011 р. – січень 2012 р.).

Предмет закупівлі розбито на 5 лотів, обсяги яких не деталізують.

Заявки на участь в торгах приймаються до 26 січня, тоді ж планується їх розкриття.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні «Вугілля України» відкрило в ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" («Укрексімбанк») кредитну лінію на суму 1 млрд. грн. Кредитна лінія відкрита на період з грудня 2010 року по грудень 2011 року.

Залучені в банку кошти планувалося спрямувати на закупівлю гірничошахтного устаткування на умовах фінансового лізингу для державних вугледобувних підприємств. Передбачалося, що «Вугілля України» виступатиме адміністратором кредитного ресурсу, перерозподіляючи його на конкретні проекти на державних вугледобувних підприємствах через інвестиційний фонд з підтримки державних шахт.