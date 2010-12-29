З 1 січня зростає ціна газу

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) збільшила з 1 січня граничний рівень ціни на природний газ для промислових споживачів, а також для бюджетних організацій на 4,3%, або на 94,8 грн. - до 2,282 тис. грн. за тис. куб. м (без урахування ПДВ, збору у вигляді цільової надбавки, тарифу на транспортування і постачання).

Про це УНІАН повідомили в комісії.

Востаннє граничний рівень цін для цих категорій споживачів переглядався регулятором в липні цього року, внаслідок чого з 1 серпня гранична ціна на газ для них була підвищена на 9,8% або на 194,4 грн. - до 2 тис. 187,2 грн. за тис. куб. м.

Промисловим споживачам і бюджетним організаціям поставляється імпортований природний газ.

Раніше з посиланням на джерело в уряді повідомлялося, що в першому кварталі 2011 року ціна на імпортний газ складе близько 260-262 дол. за тис. куб. м, що на 3,1-3,9% більше за ціну імпорту в IV кварталі поточного року.