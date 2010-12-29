Клюєв: Україна і Білорусь узгоджують тарифи на експорт електроенергії і транзит нафти

Україна і Білорусь продовжують узгоджувати тарифи на експорт електроенергії і транзит нафтопроводом «Одеса-Броди».

Про це УНІАН повідомив перший віце-прем`єр Андрій КЛЮЄВ.

«Ми продовжуємо обговорювати ці питання», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Білорусь планує в 2011 році імпортувати 4 млрд. кВт/год. електроенергії і транзитувати нафтопроводом «Одеса-Броди» 4 млн. тонн нафти. Про це 27 грудня на брифінгу в Києві сказав перший віце-прем`єр-міністр Республіки Білорусь Володимир СЄМАШКО.

Також він повідомив, що з 1 січня Білорусь почне заміщення технологічної нафти в нафтопроводі "Одеса-Броди".

Нагадаємо, Україна і Білорусь уклали договір про транспортування нафти нафтопроводом «Одеса-Броди» на 2011-2013 роки в обсязі 8 млн. тонн на рік.