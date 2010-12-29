«Укртатнафта» почала виробництво «арктичного» дизельного палива

ПАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.) освоїло виробництво дизельного палива для арктичного клімату класу «0» і класу «1» вигляду II.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

У повідомленні наголошують, що нове дизельне паливо виробництва ПАТ «Укртатнафта» характеризується високою якістю і чудовими екологічними властивостями. Низькотемпературні показники дизельного палива для арктичного клімату гарантують надійність і безпеку експлуатації в жорстких кліматичних умовах.

Гранична температура фільтрованості арктичного дизпалива складає: для класу «0» - мінус 20ºС, для класу «1» - мінус 26ºС. Застосування дизельного палива арктичних сортів забезпечить легкий старт і надійну роботу двигуна в широкому діапазоні мінусових температур.

Компанія відзначає, що реалізація нового виду дизельного палива почнеться в січні 2011 року.

Все дизельне паливо, яке виготовляє ПАТ «Укртатнафта», відповідає стандарту ДСТУ 4840:2007 «Паливо дизельне підвищеної якості».

Також компанія нагадує, що випуск нових видів продукції був налагоджений в рамках програми модернізації, під час якої була проведена реконструкція на установці гідроочищення дизельного палива ЛЧ-24/7-68 газо-каталітичного виробництва.

Зокрема, на 1 потоці установки було виконано дообладнання реакторного блоку додатковим реактором депарафінізації, що дозволило одержувати дизельне паливо, що має низькотемпературні показники, відповідні арктичним сортам, - гранична температура фільтрованості від мінус 20ºС до мінус 26ºС при вмісті сірки до 50 ppm.

Ліцензіаром базового проекту реконструкції установки гідроочищення дизельного палива виступила компанія Shell Global Solutions, завдяки успішній співпраці з якою був здійснений перехід на випуск дизельного палива, відповідного параметрам стандарту Євро-4.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укртатнафта» створене в 1994 році відповідно до указів Президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства складає 18,6 млн. тонн переробки нафти в рік.

У 2009 році «Укртатнафта» збільшила переробку нафтової сировини на 17,7% в порівнянні з 2008 роком – до 3 млн. 188,8 тис. тонн.