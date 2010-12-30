«Укртрансгаз» почав створювати автоматичні газорозподільні станції

Дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» - «Укртрансгаз» розпочала розробку і впровадження у виробництво дослідно-промислових зразків типових блокових автоматичних газорозподільних станцій (ГРС) типу АГРС-5, АГРС-10 і АГРС-30 в рамках «Програми реконструкції і технічного переозброєння ГРС ДК «Укртрансгаз».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДК «Укртрансгаз».

«Застосування сучасних технологій і устаткування при виготовленні блокових автоматичних станцій значно підвищить надійність і гарантійний термін експлуатації газорозподільних станцій», - прокоментував початок реалізації Програми директор ДК «Укртрансгаз» Сергій ВИНОКУРОВ.

Також він зазначив, що при застосуванні АГРС в 1,5-2 рази скоротяться терміни виконання будівельно-монтажних робіт, а у порівнянні з традиційною реконструкцією ГРС економія коштів становитиме від 5 до 9 млн. грн. на кожен об`єкт реконструкції.

У повідомленні наголошується, що Програма реконструкції і технічного переозброєння ГРС ДК «Укртрансгаз» розроблена в рамках «Концепції створення автоматичних газорозподільних станцій (АГРС) ДК «Укртрансгаз» і передбачає поетапну заміну морально застарілих ГРС. На першому етапі до 2014 року планується реконструювати 102 станції.

Крім того, затвердженою концепцією запланована розробка і впровадження у виробництво дослідно-промислового зразка мобільної автоматичної газорозподільної станції, яка дозволить проводити ремонти устаткування газопроводів без припинення газопостачання споживачів.

Довідка УНІАН. За останні 19 років ДК «Укртрансгаз» увів в експлуатацію 69 сучасних ГРС. Впродовж 2010 року в роботу було введено 6 електроприводних газоперекачувальних агрегата (ГПА), що дало можливість заощадити 1,5 млрд. куб. м паливного газу. Економічний ефект вже поточного року склав близько 150 млн. грн.