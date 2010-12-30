Кабмін збільшує капітал "Нафтогазу" на 5 млрд. грн. за рахунок ОВДП

Кабінет міністрів України збільшує статутний капітал Національної акціонерної компанії (НАК) "Нафтогаз України" на 5 млрд. грн. Відповідна постанова №1208 від 20 грудня опублікована на сайті уряду.

Згідно з документом, статутний капітал “Нафтогазу” збільшується шляхом випуску додаткових акцій існуючої номінальної вартості зі збереженням 100% акцій у власності держави.

Придбання зазначених акцій здійснюється шляхом їх обміну на облігації внутрішньої державної позики, випущені згідно з цією постановою.

Документом доручається Міністерству фінансів здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики у розмірі 5 млрд. грн. з терміном обігу 5-7 років і процентною ставкою доходу не вище 9,5% річних і внести їх від імені держави в оплату за додаткові акції “Нафтогазу України”.

Постанова набуває чинності з 1 січня 2011 року.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.