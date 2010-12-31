Україна виконала зобов’язання щодо вивезення високозбагаченого урану

Україна виконала взяте на себе зобов’язання і забезпечила вивезення з Севастопольського національного університету ядерної енергії і промисловості, Харківського фізико-технічного інституту та Київського інституту ядерних досліджень значної частини високозбагаченого урану.

Про це йдеться в переданій УНІАН Департаментом інформаційної політики МЗС України заяві Міністерства закордонними справ України щодо практичної реалізації зобов’язання України стосовно вивезення високозбагаченого урану.

У документі зазначається, що “у ході зустрічі 12 квітня 2010 року Президента України Ввіктора ЯНУКОВИЧА з Президентом США Бараком ОБАМОЮ в рамках Саміту з ядерної безпеки у Вашингтоні була досягнута домовленість про вивезення з території України наявних запасів високозбагаченого урану взамін на надання Сполученими Штатами Америки нашій державі відповідної фінансової і технологічної компенсації”.

Це рішення зафіксовано у Спільній заяві Президентів України та США від 12 квітня 2010 року, у якій, серед іншого, було заявлено про намір нашої держави до кінця 2010 року вивезти значну частину зазначених запасів, зауважується в заяві.

“Україна виконала взяте на себе зобов’язання, забезпечивши вивезення з Севастопольського національного університету ядерної енергії і промисловості, Харківського фізико-технічного інституту та Київського інституту ядерних досліджень значної частини зазначених ядерних матеріалів”, - підкреслюється в документі.

Як наголошує МЗС України, “цим кроком наша держава підтвердила, що залишається послідовним і передбачуваним учасником міжнародних багатосторонніх зусиль у сфері запобігання розповсюдженню зброї масового знищення та робить значний практичний внесок у справу протидії ядерному тероризму”.

Згідно із зобов’язаннями США, нагадує МЗС, викладеними у згаданій Спільній заяві Президентів, Україна отримала еквівалентну вивезеним ядерним матеріалам кількість низькозбагаченого ядерного палива для потреб вищенаведених науково-дослідних установ.

“Подальше співробітництво України зі США на цьому напрямку сприятиме розвитку вітчизняного потенціалу у сфері прикладної ядерної фізики, дозволить отримати значну фінансову і технологічну допомогу, а також активізує залучення нашої держави до сучасних інноваційних процесів у галузі мирної ядерної енергетики”, - говориться в заяві МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня у США Президент України В.ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з Президентом США Б.ОБАМОЮ заявив, що Україна відмовиться від близько 90 кг збагаченого урану. У спільній заяві глав держав, оприлюдненій за результатами зустрічі, наголошується, що Б.ОБАМА позитивно оцінює рішення України відмовитися від усього запасу високозбагаченого урану в обмін на необхідну технічну та фінансову допомогу в цьому питанні з боку США.