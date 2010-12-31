Тарасюк: Росія є непрогнозованим партнером у газовій сфері

Лідер Народного Руху України, народний депутат Борис ТАРАСЮК вважає, що саме Росія, а не Україна, є непрогнозованим партнером Європейського Союзу у газовій сфері.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Б.ТАРАСЮКА з приводу висловлювання прем’єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА, який висловив сподівання, що на початку 2011 року не буде газових і нафтових конфліктів між РФ і сусідніми країнами.

За словами лідера НРУ, ні Росії, ні Європейському Союзу не треба чекати газових сюрпризів від України на Новий рік, оскільки наша держава ніколи не була ініціатором криз у цій сфері, на відміну від самої РФ.

«Маю надію, що у російського керівництва не настільки коротка пам’ять і воно може згадати, хто провокував конфлікт щодо газових поставок до України та Європейського Союзу у 2006 та 2009 роках. Очевидно, що це була не наша держава, а від кого ми можемо очікувати сюрпризи – це Росія», – зауважив народний депутат.

За його словами, відповідна ситуація щодо непрогнозованості РФ у газових питаннях складається через те, що газ для Росії є не тільки бізнес, а й політична зброя. «Протягом останніх років Росія вже не раз демонструвала нову якість російського газового монополізму, що використовується як інструмент тиску в міжнародних справах», – зазначив він.

Б.ТАРАСЮК здивований тезою про те, що Росія багато в чому пішла назустріч партнерам, зокрема «сплачувала» Україні за перебування Чорноморського флоту в Севастополі величезні гроші. «Росія продовжує сплачувати ціну в розмірі 97,75 млн. дол. США в рік за базування ЧФ РФ на території України, що за висновками експертів є заниженою від 12 до 40 разів і має становити мінімум 1 млрд. 250 млн. доларів. Якщо сюди додати плату за оренду інфраструктури, то ця сума має скласти у 6-7 разів більше. В той же час навіть ці 97,75 млн. дол. фактично Україна не бачить, тому що ця сума списується з неіснуючого газового боргу України перед РФ», – сказав лідер НРУ.

Разом з тим, нагадав парламентарій, знижка на газ, закріплена в “Харківських угодах”, становить 30%, але не більше 100 дол. США. «Ця знижка встановлена до підписання нового газового контракту в 2019 році, в той же час російський флот базуватиметься в Україні до 2042 року. Отже, на період 2019-2042 рр. ми матимемо стару ціну за базування флоту, встановлену в 1997 р., і до того ж без жодних преференцій. Громадяни України, окрім олігархів, і сьогодні не мають жодного зиску від знижки за газ. Натомість українці вже отримали підвищення ціни на блакитне паливо в серпні минулого року на 50%, також планується наступне зростання вартості в квітні 2011 року ще на 50%», – нагадав Б.ТАРАСЮК.