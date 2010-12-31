«Укргазбанк» уповноважили обслуговувати поточні рахунки газопостачальних підприємств

Кабінет міністрів України визначив ПАТ «Укргазбанк» уповноваженим обслуговувати поточні рахунки зі спеціальним режимом використання гарантованих постачальників (газопостачальні компанії) і їх структурних підрозділів, а також підприємств, які продають природний газ газопостачальним підприємствам.

Це передбачено урядовою постановою від 29 грудня 2010 року №1160, яка опублікована в газеті «Урядовий кур`єр» від 31 грудня 2010 року №247.

На сьогодні обслуговування рахунків даних компаній здійснюють ВАТ «Державний ощадний банк України» (Ощадбанк) і ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (Укрексімбанк).

Кабмін також доповнив порядок проведення розрахунків за природний газ, визначивши, що усі категорії споживачів сплачують вартість спожитого ними природного газу шляхом перерахування коштів на поточні рахунки зі спеціальним режимом використання, відкриті в установах «Ощадбанку», «Укрексімбанку», а також «Укргазбанку».

Довідка УНІАН. ПАТ АБ "Укргазбанк" (м. Київ) створене в 1993 році і на сьогодні входить до групи великих банків України.

За результатами докапіталізації "Укргазбанку" за участю держави Міністерство фінансів України є власником 87,72% акцій банку.

ВАТ «Державний ощадний банк України» (Ощадбанк) і ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (Укрексімбанк) – кредитно-фінансові установи зі 100% державним капіталом.