НКРЕ збільшила інвестпрограми п'яти обленерго в рамках підготовки до Євро-2012

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) збільшила 5 енергозабезпечуючим компаніям об`єм інвестиційних програм на 2011 рік в рамках підготовки об`єктів електроенергетики для проведення чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.

Відповідні рішення комісія ухвалила на засіданні у четвер.

Згідно з рішенням, в інвестпрограмах обленерго збільшено т. з. перший розділ, який передбачає заходи щодо будівництва, реконструкції і модернізації об`єктів енергетики.

Зокрема, регулятор передбачив в інвестпрограмі компанії "Київенерго" витрати на реконструкцію підстанції 110 кВ 110 кВ "Московська" з лінією електропередачі 110 кВ (загальна вартість складає 210,195 млн. грн.).

Крім того, НКРЕ передбачила компанії засоби на будівництво підстанції "Університетська" з ЛЕП 110 кВ (загальна вартість - 172,019 млн. грн.), а також реконструкцію транзитної ЛЕП 110 кВ "ТЕЦ-6 - підстанція "Лівобережна" (79,24 млн. грн.).

Своїм рішенням НКРЕ вирішила збільшити інвестпрограму "Київенерго" в 2,6 разу - до 348,678 млн. грн. (з ПДВ).

Крім того, комісія вирішила збільшити інвестпрограму "Донецькобленерго" в 1,2 разу - до 233,098 млн. грн., "Львівобленерго" – в 1,8 разу - 195,872 млн. грн., "Харківобленерго" в 1,8 разу - до 203,338 млн. грн., "Сервіс-Інвест" – в 1,75 разу - до 217 млн. грн. (все з ПДВ).

Як повідомляв УНІАН, в червні НКРЕдозволила "Київенерго", "Харківобленерго", "Донецькобленерго" і "Львівобленерго" залучити кредити для будівництва або модернізації об`єктів електроенергетики в рамках підготовки до проведення чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.