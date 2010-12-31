НКРЕ з лютого підвищила тарифи «Київенерго» на 67,8%

Національна комісія регулювання електроенергетики з лютого 2011 р. підвищила тариф АК «Київенерго» на передачу електроенергії з урахуванням значного зростання обсягу заходів інвестпрограми компанії наступного року в рамках підготовки до фінальної частини Євро-2012.

Відповідне рішення комісія ухвалила на засіданні в четвер, 30 грудня.

Згідно з рішенням, зокрема, тариф компанії на передачу по лініях 35 кВ і більше з лютого зросте на 67,8% - до 5 грн. за МВт/год., на передачу по лініях менше 35 кВ на 67,75% - до 63,36 грн. за МВт/год. (без ПДВ).

Як повідомляв УНІАН, НКРЕ вирішила збільшити інвестиційну програму "Київенерго" на 2011 рік у 2,6 раза - до 348,678 млн. грн. (із ПДВ).

Зокрема, регулятор передбачив в інвестпрограмі компанії "Київенерго" витрати на реконструкцію підстанції 110 кВ 110 кВ "Московська" з лінією електропередачі 110 кВ (загальна вартість становить 210,195 млн. грн.).

Крім того, НКРЕ передбачила компанії кошти на будівництво підстанції "Університетська" з ЛЕП 110 кВ (загальна вартість - 172,019 млн. грн.), а також реконструкцію транзитної ЛЕП 110 кВ "ТЕЦ-6 - підстанція "Лівобережна" (79,24 млн. грн.).

Довідка УНІАН. АК «Київенерго» – акціонерна енергопостачальна компанія, яка забезпечує повний цикл енергопостачання міста Києва, з єдиним процесом виробництва, передачі, розподілу й збуту електричної та теплової енергії кінцевим споживачам. Генерація електричної енергії АК «Київенерго» здійснюється на двох теплоелектроцентралях – ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 загальною встановленою електричною потужністю 1,2 ГВт. Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною довжиною 11,5 тис. км. Виробництво теплової енергії «Київенерго» виконується на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на станціях теплопостачання і котельних. Загальна встановлена потужність теплових джерел – 8,6 тис. ГКал/год. Транспортування теплової енергії забезпечується тепломережами загальною довжиною 2,3 тис. км.

Контрольний пакет акцій АК "Київенерго" (50% +1 акція) належить державі в особі НАК "Енергетична компанія України". 38,9% контролює приватний енергетичний холдинг ДТЕК (м. Донецьк).