Створення СП «Нафтогазу» і «Газпрому» не збільшить видобутку газу в Україні – експерти

Створення анонсованих у грудні двох спільних підприємств українського “Нафтогазу” і російського “Газпрому” не призведе до збільшення видобутку газу в Україні.

Про це сказано в переданому УНІАН огляді Центру Східних досліджень (OSW, Варшава).

Аналітики відзначили, що монопольний постачальник газу до України “Газпром” не зацікавлений у збільшенні видобутку українського палива, а хоче одержати доступ на ринок видобутку й продажу газу.

“Хоча Україна має можливість суттєво збільшити власний видобуток, сумнівно, що компанії цьому сприятимуть, оскільки в цьому не зацікавлений Газпром”, - написали експерти.

Аналітики також звернули увагу, що ні російська, ні українська компанія не мають технологій видобутку газу на Чорному морі, де, зокрема, в Керченській протоці запаси газу оцінюються в 75 млрд. кубометрів.

На думку польських експертів, підписання українською владою меморандуму про створення двох СП з росіянами свідчить про бажання активізувати співпрацю.

«Водночас створення СП може бути тестом можливості співпраці, яку обдумує Україна, щодо допуску Росії до українського ринку видобутку й продажу газу», - зазначається в огляді.

Як повідомляв УНІАН, Україна за рахунок внутрішнього видобутку близько 20 млрд. кубометрів газу на рік забезпечує свої потреби менш ніж на третину, імпортуючи решту палива з Росії.