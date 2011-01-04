Ціна нафти у понеділок досягла дворічного максимуму

Ф`ючерси на нафту зросли до нового дворічного максимуму у понеділок, перший торговий день 2011 року, на хвилі оптимізму щодо відновлення економіки США. Проте, пізніше під час сесії нафтові ф`ючерси здали частину завойованих позицій, передає ПРАЙМ-ТАСС.

За підсумками торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування лютневих ф`ючерсів на легку малосірчисту нафту зросли на 17 центів, або 0,2%, – до 91,55 долара за барель. Під час торгів ф`ючерси досягли внутрішньоденного максимуму 92,58 долара, найвищого рівня з жовтня 2008 року.

Котирування ф`ючерсів на нафту марки Brent на ICE зросли на 9 центів, або 0,1%, – до 94,84 долара за барель.

Інвестори в цілому вважають, що в 2011 році спостерігатиметься довгоочікуване зростання економіки США, що призведе і до зростання попиту на енергоносії. Ціни на нафту зросли на 15% в 2010 році, але це зростання було в основному зумовлене зростанням в економіках, що розвивалися, таких як китайська, тоді як відновлення в більшій частині розвиненого світу застопорилося.

Декілька звітів, опублікованих у понеділок, сприяли оптимізму щодо американської економіки. Інститут управління постачаннями повідомив, що індекс виробничої активності в грудні зріс до 57 з 56,6 в листопаді. Будь-який показник вище 50 вказує на зростання.

Витрати на будівництво в США в листопаді росли третій місяць підряд, про що свідчать дані Міністерства торгівлі. Зростання в порівнянні з попереднім місяцем склало 0,4%, що вдвічі вище середнього прогнозу економістів.

Трейдери приділять підвищену увагу даним Міністерства енергетики США щодо запасів нафти і палива, які мають вийти цього тижня. Дані очікуються в середу в 15:30 по Гринвічу. Ще одне скорочення запасів може надати додаткову підтримку цінам на нафту. Американський інститут нафти представить свої дані у вівторок в 21:30 по Гринвічу.

Аналітики очікують, що, за даними Міністерства енергетики США, запаси нафти на тижні 25-31 грудня знизилися на 1,4 млн. барелів, запаси бензину – зросли на 900 тис. барелів, а запаси дистилятів, куди входять топковий мазут і дизельне паливо, зросли на 500 тис. барелів.

Котирування лютневих ф`ючерсів на бензин RBOB впали за підсумками торгів на 0,3 цента, або 0,1%, – до 2,4273 долара за галон. Лютневі ф`ючерси на топковий мазут зросли на 1,04 цента, або 0,4%, – до 2,5528 долара за галон.