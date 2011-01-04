«Львівобленерго» на різдвяні свята знеструмить 348 споживачів

«Львівобленерго» 4-5 січня припинить електропостачання 348 споживачів Львова.

Як повідомили УНІАН у відділі корпоративних зв’язків ВАТ «Львівобленерго», споживачі (здебільшого це підприємці), які для здійснення підприємницької діяльності орендують у Львівської міськради земельну ділянку чи приміщення, повинні отримати у мерії документ, що підтверджує їх право на користування приміщенням чи ділянкою в 2011 році. Проте деякі споживачі не надали у ВАТ «Львівобленерго» необхідних документів, пояснюючи це тим, що досі не можуть їх отримати у Львівській міськраді. У зв’язку з цим з 1 січня 2011 року втрачає чинність чимала кількість договорів про постачання електричної енергії.

У повідомленні «Львівобленерго» наголошується, що вищезгаданим споживачам були надіслані повідомлення про припинення електропостачання 4-5 січня 2011 року.

ВАТ «Львівобленерго» закликає владу міста врегулювати ситуацію для недопущення виникнення соціальної напруги.

Загалом на 4 січня 2011 року заплановане припинення електропостачання 187 споживачам Львова, на 5 січня – 161 споживачеві.