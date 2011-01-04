На Львівщині другий тиждень поспіль ліквідують пожежу на шахті «Межирічанська»

Продовжується гасіння осередків пожежі та охолодження гірничих виробок на шахті «Межирічанська» державного підприємства «Львіввугілля», що виникла на глибині 485 м верхнього приймального майданчика північного квершлагу ще 21 грудня минулого року.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Головного управління МНС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, на даний час забезпечується постійний контроль за станом вентиляційних споруд, газовою обстановкою, депресією на аварійній дільниці. В шахті працює 6 відділень Державної воєнізованої гірничо-рятувальної служби – загалом 23 особи.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на шахті «Межирічанська» виникла 21 грудня о 20.18. У зв’язку з пожежею робота шахти була призупинена. На момент займання на аварійній ділянці перебувало 77 осіб.