Соколовський: у 2010 році рівень енергетичної безпеки України знизився

Експерт з енергетичних питань Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ вважає, що у 2010 році рівень енергетичної безпеки України знизився.

Про це він заявив в інтерв’ю УНІАН.

“За рік, що минає, рівень енергетичної, а відтак і економічної, і національної безпеки України, на жаль, знизився. Невідомо про нові, вигідні державі напрацювання у сфері енергобезпеки”, - зазначив експерт.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ підкреслив, що у 2010 році не розпочато масштабних проектів з георозвідки та освоєння власних альтернативних запасів газу, зокрема, на морському шельфі, потенційних сланцевих родовищ та шахтного метану. “Натомість досягнуті і реалізуються неоднозначні політичні домовленості щодо створення СП на користь «Газпрому», який і без того є іноземним монополістом на українському ринку”, - зазначив він.

Україна так і не розпочала модернізацію газотранспортної системи відповідно до Брюссельської декларації, призупинилася реалізація концепції диверсифікації поставок нафти, не зросли обсяги поставок каспійської нафти, не створено нових маршрутів її імпорту в Україну, зокрема, за рахунок аверсного використання нафтопроводу «Одеса - Броди», зауважив експерт.

“Україна продовжує бути виробником і одночасно одним із найкрупніших імпортерів низькосортних нафтопродуктів, чим, зокрема, завдається непоправної шкоди здоров`ю українських громадян і екології в цілому”, - зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

За його словами, частка газу в енергозабезпеченні в Україні не знизилась і далі становить близько 40%, що майже вдвічі вище середньоєвропейського рівня.

”Загалом українська економіка залишається технологічно відсталою”, - зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Інтерв’ю Б.СОКОЛОВСЬКОГО у повному обсязі розміщено на сайті УНІАН-Економіка http://economics.unian.net/ukr/detail/72897