Львівський губернатор просить виділити кошти на ліквідацію пожежі на шахті «Межирічанська»

Голова Львівської облдержадміністрації Михайло ЦИМБАЛЮК звернувся до керівництва держави з проханням виділити кошти на ліквідацію пожежі на шахті «Межирічанська», що триває вже два тижні.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, у зв’язку зі зверненням М.ЦИМБАЛЮКА сьогодні на засіданні Кабінет міністрів розглянуте питання про виділення коштів. Хід робіт з ліквідації пожежі на шахті продовжуватиме контролювати міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО. До проведення останньої фази ліквідації надзвичайної ситуації залучено провідних спеціалістів науково-дослідних інститутів Міністерства вугільної промисловості України.

Гірникам шахти «Межирічанська» на даний період запропоновано роботу на інших копальнях.

У прес-центрі Головного управління МНС України у Львівській області кореспондента УНІАН повідомили, що 4 січня під головуванням першого віце-прем’єр-міністра України – міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія КЛЮЄВА за участю міністра палива та енергетики Ю.БОЙКА, голови Львівської ОДА М.ЦИМБАЛЮКА відбулась нарада щодо виконання робіт з ліквідації аварії (пожежі) на шахті. Всього у нараді взяли участь 37 осіб, у тому числі керівництво шахти. На нараді було прийнято рішення провести ізоляцію місця пожежі шляхом засипки піском та глиною скіпового ствола на висоту 50 м та ущільнення перегородок №№ 2, 3, 7 з метою запобігання надходженню свіжого повітря в зону пожежі.

Сьогодні, 5 січня, близько 5.00 на поверхні шахти було змонтовано конвеєр для подачі піску та глини в скіповий ствол. До скіпового стволу завезено 730 м куб. піску та 60 м куб. глини. З 6.00 розпочато подачу піску та глини у скіповий ствол до відмітки 231 м.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на шахті «Межирічанська» виникла 21 грудня о 20.18. У зв’язку з пожежею робота шахти була призупинена. На момент займання на аварійній ділянці перебувало 77 осіб.