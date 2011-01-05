Борги підприємств ТКЕ за газ перевищили 2,8 млрд. грн.

Станом на 1 січня 2011 року борги підприємств комунальної теплоенергетики (ТКЕ, без АЕК «Київенерго») за спожитий природний газ перевищили 2,83 млрд. грн. При цьому теплопостачальники розрахувалися з ДК «Газ України» лише на 44%.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується, що, згідно з даними оперативного моніторингу, за період з 1 жовтня 2010 року найбільшу заборгованість накопичили підприємства ТКЕ Дніпропетровської (424,19 млн. грн.), Донецької (402,37 млн. грн.), Харківської (369,67 млн. грн.), Одеської (165,33 млн. грн.), Запорізької (149,31 млн. грн.), Луганської (147,32 млн. грн.), Київської (127,93 млн. грн.), Львівської (122,94 млн. грн.) областей.

Крім того, столична енергокомпанія АЕК «Київенерго» заборгувала ДК «Газ України» 1,035 млрд. грн. (рівень оплати у 2010 році – 80%).

Найнижчий рівень розрахунків за спожитий в поточному опалювальному сезоні природний газ мають теплопостачальні підприємства Закарпатської (34%), Дніпропетровської і Волинської (по 35%), Кіровоградської (37%), Рівненської, Івано-Франківської, Житомирської і Одеської (по 38%), Луганської (39%) областей, а також АР Крим (36%).

Заборгованість підприємств ТКЕ за газ, спожитий протягом опалювального сезону 2009-2010 рр., перевищує 1,81 млрд. грн. (рівень оплати – 82%).

ДК «Газ України» звертається до керівників місцевих органів влади і підприємств комунальної теплоенергетики з проханням вжити необхідних заходів для погашення заборгованості за спожитий природний газ.

Компанія також нагадує, що виділення планових об`ємів природного газу здійснюється відповідно до рівня оплати тепловиробниками вартості природного газу, спожитого з початку опалювального періоду.

Заборгованість підприємств теплоенергетики за природний газ ускладнює акумуляцію НАК «Нафтогаз України» коштів для проведення своєчасних і повних розрахунків за імпортований природний газ і належне проведення опалювального сезону 2010-2011 року.

Довідка УНІАН. Відповідно до вимог Закону України від 08.07.2010 р. № 2467-VI «Про принципи функціонування ринку природного газу» і постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1729 «Про забезпечення споживачів природним газом», поставки природного газу здійснюються за умови його стовідсоткової оплати.

Згідно з положеннями Закону України від 02.06.2005 р. № 2633-IV «Про теплопостачання», відповідальність за теплопостачання в регіонах покладено на органи місцевого самоврядування.