Причиною загоряння на шахті «Межирічанська» стало паління – Клюєв

Причиною загоряння на шахті «Межирічанська» ДП «Львіввугілля», за попередніми даними, стало порушення техніки безпеки гірничих робіт, зокрема, куріння у невстановлених місцях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції перший віце-прем`єр-міністр України - міністр економічного розвитку й торгівлі України Андрій КЛЮЄВ з посиланням на попередні висновки спеціальної урядової комісії, яка засідала 4 січня ц.р. в Львівській області.

А.КЛЮЄВ відзначив, що спочатку загоряння мало локальний характер, але через халатність і безвідповідальність керівництва шахти і вуглевидобувного об`єднання локальна пожежа переросла в аварійну ситуацію.

«Учора комісією встановлено, що в шахті курили. В результаті, сталася пожежа, яку намагалися самі якось зам`яти, приховати і не давали ніякої інформації», – сказав перший віце-прем`єр, уточнивши при цьому, що загоряння почалося 21 грудня 2010 року на глибині 500 метрів.

А.КЛЮЄВ повідомив, що на даний момент пожежу на шахті локалізовано і тепер починаються роботи зі створення перемичок, а також піскоглиняної пробки в скіповому стволі шахти для створення умов до згасання вогню.

«Упродовж цієї ночі повністю пожежу локалізовано. Створюються перемички під землею. І для того, аби не згорів скіповий ствол, було ухвалено рішення засипати його сумішшю піску з глиною і водою», – сказав перший віце-прем`єр.

Він також додав, що за дорученням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА інцидент, що стався на шахті, вивчає Генеральна прокуратура України.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на шахті «Межирічанська» виникла ввечері 21 грудня 2010 року. У зв`язку з пожежею робота шахти була припинена. На момент загоряння на аварійній ділянці перебували 77 людей.

4 січня 2011 р. прес-центр Головного управління МНС України у Львівській області повідомив, що триває гасіння осередку пожежі й охолоджування гірських виробок на шахті «Межирічанська» державного підприємства «Львіввугілля», що виникло на глибині 485 м ще 21 грудня минулого року.

Пізніше, 4 січня, А.КЛЮЄВ вилетів до Львівської області для проведення засідання Урядової комісії з розслідування причин і ліквідації пожежі на шахті «Межирічанська» ДП «Львіввугілля».

Голова Львівської облдержадміністрації Михайло ЦИМБАЛЮК звернувся до керівництва держави з проханням виділити кошти на ліквідацію пожежі на шахті «Межирічанська».