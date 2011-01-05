Клюєв сподівається на узгодження з Білоруссю тарифу на транспортування нафти найближчим часом

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ сподівається, що найближчим часом з Білоруссю буде узгоджено тариф на транспортування нафти нафтопроводом «Одеса–Броди», а також тарифи на перевалку нафти в нафтовому терміналі «Південний».

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.КЛЮЄВ повідомив сьогодні на прес-конференції.

«Учора-сьогодні ще працювали, узгоджували. Можливо, сьогодні ми й закінчимо ці узгодження. Це цілком природний процес: наші партнери хочуть платити за перевалку якомога менше, а ми хочемо, аби нам за неї заплатили більше», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Білорусь гарантує обсяги транзиту нафти нафтопроводом "Одеса-Броди" в 2011 році в обсягу 4 млн. тонн. Про це 27 грудня на брифінгу в Києві сказав перший віце-прем`єр-міністр Республіки Білорусь Володимир СЕМАШКО.

Також він відзначив, що з 1 січня Білорусь почне заміщення технологічної нафти в нафтопроводі "Одеса–Броди".

Нагадаємо, Україна і Білорусь уклали договір про транспортування нафти по «Одеса–Броди» на 2011-2013 роки в обсягу 8 млн. тонн на рік.