Кабмін вивчає питання збільшення статутних фондів «Енергоатома», «Укргідроенерго» й «Укренерго»

Кабінет міністрів України вивчає питання збільшення статутних фондів НАЕК «Енергоатом», ВАТ «Укргідроенерго» і НЕК «Укренерго».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

«Проекти постанов (про збільшення статутних фондів – УНІАН) офіційно в Кабмін ще не направлялися, хоча розмови тривають. Для того, аби не збільшувати тариф, треба збільшити статутний фонд. Потрібно монетизувати (за рахунок випуску ОВДП – УНІАН) і всю інвестиційну складову спрямувати на розвиток компаній», – сказав А.КЛЮЄВ.

Як повідомило УНІАН джерело в уряді, Міністерство енергетики і вугільної промисловості ініціювало збільшення статутних капіталів НАЕК «Енергоатом», ВАТ «Укргідроенерго» і НЕК «Укренерго» для залучення фінансового ресурсу на реалізацію проектів з будівництва енергооб`єктів. Зокрема, статутний капітал «Енергоатома» планується збільшити на 3,5 млрд. грн., «Укргідроенерго» – на 2,6 млрд. грн., «Укренерго» – на 1,5 млрд. грн. Збільшення статутних фондів планується провести за рахунок випуску ОВДП із внесенням відповідних змін до державного бюджету України на 2011 рік.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Кабмін ухвалив рішення про збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України» на 5 млрд. грн.