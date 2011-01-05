Перехід на стандарт пального Євро-4 відкладено

Державний комітет України з питань технічного регулювання і споживчої політики (Держспоживстандарт) продовжив дію стандартів виробництва бензинів і дизпального, що відповідають вимогам Євро-2 і Євро-3, до 1 липня 2011 року.

Відповідний наказ Держспоживстандарту (№596 від 28 грудня 2010 року) обнародувано на офіційному сайті відомства.

Згідно з документом, зокрема, продовжено дію ДСТУ 3868-99 «Пальне дизельне. Технічні умови» і ДСТУ 4063-2001 «Бензини автомобільні. Технічні умови».

Також у документі відмічено, що даний наказ прийнято на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2010 року №45034/8/1-10 про забезпечення реалізації домовленостей, досягнутих на засіданні експертно-аналітичної групи.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада 2010 року експертно-аналітична група з питань стабільного функціонування ринку нафти і нафтопродуктів і розвитку нафтопереробної промисловості при Кабінеті Міністрів України (ЕАГ) підтримала продовження чинних стандартів якості пального на два роки.

12 листопада прес-служба Держспоживстандарту повідомила, що відомство пропонує з 1 січня 2011 року відмінити дію стандарту ДСТУ 4063-2001 лише в частині високооктанових бензинів, а для бензинів А-76 і А-80 діятимуть старі стандарти.

Нагадаємо, на сьогодні в Україні діють два стандарти якості нафтопродуктів: ДСТУ 4063-2001 (аналог Євро-2) і ДСТУ 4839-2007 (відповідає Євро-4 -5). У 2007 році було ухвалено графік переходу на нові стандарти якості з паралельною відмовою від ДСТУ 4063-2001 з 1 січня 2011 року.

Міністерство палива й енергетики і Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості «МАСМА» виступали за продовження до 1 січня 2012 року дії стандартів виробництва бензинів і дизпального, які відповідають , Євро-2 і Євро-3, для тих, хто не встиг завершити модернізацію заводів.

Про готовність з початку 2011 року освоїти випуск нафтопродуктів, що відповідають вимогам Євро-4 і Євро-5, заявили Одеський, Кременчуцький і Лисичанський НПЗ.

Модернізовані НПЗ і великі автозаправні мережі також виступають за перехід на поліпшені стандарти, пропонуючи впровадити систему диференційованого оподаткування за принципом «вища якість – нижчий податок».