Росія не бажає брати участь у модернізації української ГТС спільно з Євросоюзом – Соколовський

Росія не бажає брати участь у модернізації української газотранспортної системи спільно з Європейським Союзом.

Про це в інтерв`ю УНІАН заявив експерт з енергетичних питань Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

«Росія вимагає для себе ексклюзивних умов і не горить бажанням бачити у проектах (з модернізації ГТС – УНІАН) європейські компанії. Вочевидь, що тоді модернізація проходила б за російським сценарієм. Тобто так, як вигідно їй, – щоб і надалі залишатися газовим монополістом на українському ринку. Бажання зрозуміле, але не відповідає українським національним інтересам. Очевидно, що це розуміють в Брюсселі», – заявив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Саме такою позицією Росії він і пояснює відсутність будь-якої інформації щодо результатів переговорів з питання модернізації ГТС, які пройшли 22 листопада 2010 року в Брюсселі за участю міністрів енергетики України і Росії Юрія БОЙКА і Сергія ШМАТКА за участю єврокомісара з питань енергетики Європейського Союзу Гюнтера ЕТТІНГЕРА.

«Мабуть, тому і не відомо про якісь результати довгоочікуваних переговорів 22 листопада, які мали місце», – відзначив експерт.

Як повідомляв УНІАН, з початку листопада 2010 року представники української влади неодноразово повідомляли про те, що питання модернізації української ГТС буде обговорено в Брюсселі 22 листопада у форматі Україна – Європейський Союз – Росія.

«Це буде перша тристороння зустріч, яка, на мій погляд, має дати відповідь, якими темпами, якими силами, якими ресурсами і за участю яких сторін здійснюватиметься модернізація нашої ГТС", – заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ 1 листопада 2010 року.

Проте потім за наслідками зустрічі жодна зі сторін не дала ніякої офіційної інформації.

Повністю інтерв`ю Б.СОКОЛОВСЬКОГО можна прочитати на сайті УНІАН-Економіка http://economics.unian.net/rus/detail/72954