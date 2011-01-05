Невідповідність газових контрактів законодавству України і Росії може бути вагомим аргументом для їх перегляду – Соколовський

Невідповідність українсько-російських газових контрактів 2009 року законодавству обох країн може бути вагомим аргументом для їх перегляду.

Про це в інтерв`ю УНІАН заявив експерт з енергетичних питань Богдана СОКОЛОВСЬКИЙ.

Зокрема, він нагадав про існування 13-ї статті чинного Договору про дружбу, співпрацю і партнерство між Україною і Російською Федерацією, підписаного 31 травня 1997 р.

«У 1998 році документ було ратифіковано парламентами сторін і він став частиною законодавства обох країн. У згаданій статті прямо сказано: «Сторони ... утримуються від дій, які можуть заподіяти економічний збиток одна одній». А чинний уряд (України - УНІАН) визнав, що згадані газові контракти завдають шкоди Україні. Отже, контракти суперечать Договору, а отже, чинному законодавству і України, і Росії. Переконаний, що цей аргумент є одним з дуже серйозних, якщо використовувати його ефективно, зокрема, у разі потреби, - публічно», - заявив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Висловлюючи свою позицію з приводу того, що Росія не вважає вагомими аргументи України на користь перегляду контрактів, експерт відзначив, що у міжнародній практиці трапляється, що зрозумілі і абсолютно переконливі аргументи однієї сторони не є переконливими для іншої. Це відбувається тоді, коли відрізняються зовнішньополітичні стратегії. «У нас з Російською Федерацією зовнішні стратегії у сфері енергетики істотно розрізняються. Зокрема, Росія претендує на роль монополіста-постачальника енергоресурсів, принаймні, в Євро-Азії. Таке її суверенне право. І ніхто цього не приховує. Україна не має ні таких планів, ні підстав. На мою думку, для російської сторони непереконливими є будь-які аргументи, які ґрунтуються на комерційній основі, оскільки Москва часто розглядає газ у політичній площині. Отже, і аргументи повинні мати політичні ознаки», - заявив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він також відзначив, що зміну формули розрахунку ціни на газ вважає недостатньою. «Зміна формули мало допоможе. Переглядати необхідно багато положень, зокрема, і терміни дії газових контрактів. Деякі пункти вже переглянуто в 2010 і в 2009 роках. Фактично газові контракти від 19 січня 2009 р. треба скасувати і написати нові з урахуванням нових тенденцій на світових енергетичних ринках. Зокрема, це стосується відходу від прив`язування ціни на газ до ціни нафтового кошика. Раніше такий підхід застосовували з метою «підтягти» торгівлю газом до ринкових правил. А історично так склалося, що розвиток міжнародного нафтового ринку випереджав газовий. Часи змінилися – в газовому сегменті вже практично функціонують ринкові механізми», - заявив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2010 р. прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Росія вважає непереконливими аргументи України на користь перегляду формули визначення ціни на газ. При цьому він відзначив, що Україна продовжить переговори і пошук переконливих аргументів на користь перегляду формули.

У свою чергу, глава російського уряду Володимир ПУТІН вважає, що Україна одержала достатню знижку на газ після підписання харківської угоди у квітні 2010 р.

Повністю інтерв`ю Б.СОКОЛОВСЬКОГО можна прочитати на сайті УНІАН-економіка http://economics.unian.net/rus/detail/72954