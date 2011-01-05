«Нафтогаз» відкрив у «ВТБ Банку» кредитну лінію на 180 млн. доларів
16:16, 05 січня 2011Енергетика
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НАК «Нафтогаз Україна» відкрила у ВАТ «ВТБ Банк» (Київ) кредитну лінію на загальну суму 180 млн. дол. США.
Про це сказано в повідомленні компанії, опублікованому на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».
Згідно з повідомленням, договір був укладений 29 грудня 2010 р.
Вартість обслуговування кредиту - 175,100 млн. грн. (Без ПДВ).
Компанія не повідомляє інших подробиць договору.
Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.
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