«Нафтогаз» відкрив у «ВТБ Банку» кредитну лінію на 180 млн. доларів

НАК «Нафтогаз Україна» відкрила у ВАТ «ВТБ Банк» (Київ) кредитну лінію на загальну суму 180 млн. дол. США.

Про це сказано в повідомленні компанії, опублікованому на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, договір був укладений 29 грудня 2010 р.

Вартість обслуговування кредиту - 175,100 млн. грн. (Без ПДВ).

Компанія не повідомляє інших подробиць договору.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.