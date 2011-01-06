Казахстан збільшив удвічі експортне мито на нафту

Казахстан із 1 січня 2011 року збільшив експортний митний збір (ЕМЗ) на сиру нафту в 2 рази - до 40 доларів за тонну.

Відповідну постанову уряду опубліковано в офіційній пресі у четвер, передає РІА "Новости".

«У графі «Ставка мита (в доларах за 1 тисячу кілограмів)» цифри «20» замінити цифрами «40», - йдеться в документі.

На початку грудня уряд Казахстану змінив ЕМЗ на нафтопродукти. Тоді було встановлено ставки митних зборів на експорт світлих нафтопродуктів у розмірі 98,13 доларів за тонну, темних нафтопродуктів - 65,42 доларів за тонну. ЕМЗ на сиру нафту було тоді збережено на рівні 20 доларів за тонну.

Мито на нафту в Казахстані було введено в середині серпня 2010 року. При цьому ЕМЗ на нафту було введено по всіх експортерах, за винятком тих, у кого в угоді по розділу продукції є стабільність по даному виду платежів.