Янукович підписав зміни до законодавства щодо стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав зміни до статті 171 Закону України «Про електроенергетику», згідно з якими на один рік перенесено застосування порядку стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел.

Текст документа розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2010 р. Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення зміни до статті 171 Закону України “Про електроенергетику” (щодо зміни строків набрання чинності додатковою умовою застосування порядку стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел).

Законом внесено зміну до статті 171 Закону “Про електроенергетику”, відповідно до якої на один рік переноситься дія додаткової умови щодо застосування зазначеного у статті порядку стимулювання виробництва електроенергії з використанням енергії сонячного випромінювання (щодо використання на об`єктах електроенергетики сонячних модулів, у вартості виробництва яких питома вага матеріалів та сировини українського походження у розмірі не менше 30 відсотків).