«Енергоатом» збільшив виробництво електроенергії на 7,5% – до 89 млрд. кВт/год.

За оперативними даними, енергогенеруючі потужності, що знаходяться в управлінні НАЕК «Енергоатом», у 2010 році збільшили виробництво електроенергії на 7,2%, або 6,204 млрд. кВт/год., порівняно з 2009 роком – до 89,36 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в НАЕК «Енергоатом».

Згідно з повідомленням, АЕС компанії в січні-грудні 2010 р. збільшили виробництво на 7,5%, порівняно з 2009 р. – до 89,151 млрд. кВт/год.

Зокрема, за звітний період Хмельницька АЕС (ХАЕС) збільшила виробництво електроенергії на 2% – до 13,036 млрд. кВт/год., Рівненська АЕС (РАЕС) – на 37,9%, до 16,840 млрд. кВт/год., Південно-Українська АЕС (ПУАЕС) без урахування каскаду ГЕС-ГАЕС – на 8%, до 17,992 млрд. кВт/год., Запорізька АЕС (ЗАЕС) – на 0,03% – до 41,281 млрд. кВт/год.

Виробництво електроенергії на Ташлицькій ГЕС і Олександрівській ГАЕС, які входять до складу Південного енерговузла, минулого року скоротилося на 10% – до 205,4 млн. кВт/год.

На генпотужностях відособленого підрозділу «Донузлавська ВЕС», який перейшов в управління компанії минулого року, в 2010 році вироблено 3,3 млн. кВт/год. електроенергії.

За оперативними даними, в 2010 році «Енергоатом» відпустив ДП «Енергоринок» 84,044 млрд. кВт/год. електроенергії, що на 7,7%, або 6,034 млрд. кВт/год., більше, ніж за 2009 рік. При цьому фактичний відпуск електроенергії за підсумками минулого року перевищив прогнозний, виходячи з якого розраховувався тариф компанії на 2010 рік, більш ніж у 3%.

Частка генпотужностей компанії у вітчизняному виробництві електроенергії в січні-грудні 2010 року склала 47,4%, в грудні – 44,6%.

Коефіцієнт використання встановленої потужності (КВВП) АЕС у 2010 році склав 73,6% проти 68,4% у 2009 році. При цьому, за підсумками минулого року, найбільший КВВПМ був зафіксований на ЗАЕС – 78,5%, найменший – на РАЕС – 67,8%.

Минулого року зафіксовано 22 облікових порушення у роботі АЕС проти 21 порушення у 2009 році. Недовироблення електроенергії через порушення в роботі АЕС за підсумками звітного періоду склало 1,395 млрд. кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, НАЕК «Енергоатом» прогнозував, що в 2010 році корисний відпуск електроенергії генпотужностями компанії складе 81,583 млрд. кВт/год., обсяг виробництва – близько 87 млрд. кВт/год.

Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязіємі виробництва електроенергії України.

Компанія об`єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС і Олександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.

На НАЕК «Енергоатом» покладені функції експлуатуючої організації, котра відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

У 2009 році «Енергоатом» скоротив виробництво електроенергії на 7,72%, або 6,962 млрд. кВт/год., порівняно з 2008 роком – до 83,155 млрд. кВт/год.