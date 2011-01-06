«Укргідроенерго» збільшило вироблення електроенергії на 10,3%

Гідроелектростанції та гідроакумулюючі станції, експлуатовані ВАТ «Укргіроенерго», в 2010 році збільшили вироблення електроенергії на 10,3%, або на 1,159 млрд. кВт/год., порівняно з аналогічним періодом 2009 року, – до 12,434 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, у грудні 2010 року вироблення електроенергії на ГЕС-ГАЕС компанії скоротилося на 19%, або на 210,2 млн. кВт/год., порівняно з груднем 2009 року, – до 897,3 млн. кВт/год.

Зокрема, в 2010 році Дніпровська ГЕС збільшила вироблення на 10,2%, до 3,855 млрд. кВт/год., порівняно з 2009 роком;

Київська ГЕС на 1,9% – до 899,3 млн. кВт/год.;

Кременчуцька ГЕС – на 3,9% - до 1,621 млрд. кВт/год.;

Дніпродзержинська ГЕС – на 8,2% - до 1,407 млрд. кВт/год.;

Дністровська ГЕС – на 37,6% - до 1,415 млрд. кВт/год.;

Каховська ГЕС – на 10,2% - до 1,637 млрд. кВт/год.;

Дністровська ГЕС – на 37,6% - до 1,415 млрд. кВт/год.;

Київська ГАЕС на 2,9% - до 153,27 млн. кВт/год.

Тільки Канівська ГЕС у 2010 році скоротила вироблення на 1,4% - 1,016 млрд. кВт/год.

На першому гідроагрегаті Дністровської ГАЕС, що працює в режимі дослідно-промислової експлуатації, з початку року вироблено 49,2 млн. кВт/год. електроенергії.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укргідроенерго» створено на початку 2004 року шляхом об`єднання державної акціонерної гідрогенеруючої компанії «Дніпрогідроенерго» і державної акціонерної енергогенеруючої компанії «Дністргідроенерго». Загальна встановлена потужність дев`яти гідроелектростанцій, які експлуатує компанія, становить 5007,6 МВт.