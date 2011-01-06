«Нафтогаз» повністю розрахувався за поставлений у грудні газ

НАК «Нафтогаз України» повністю розрахувалася з ВАТ «Газпром» за поставлений у грудні 2010 року російський газ.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зі зв`язків із громадськістю НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується, що, зокрема, «Нафтогаз» перерахував «Газпрому» близько 1,078 млрд. дол. США за імпортований у грудні 2010 року природний газ.

Ціна природного газу для компанії в четвертому кварталі 2010 року становила близько 253 дол. за тис. куб. м.

Також компанія нагадує, що відповідно до умов додаткової угоди до базового контракту, яка була укладена між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» 21 квітня 2010 року, ціна природного газу визначається з урахуванням знижки у розмірі 100 дол. за тис. куб. м.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р., НАК "Нафтогаз України" зобов`язана щомісячно направляти ВАТ "Газпром" платежі за газ не пізніше 7 число місяця, що наступає за поставками. У разі першого ж неплатежу контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.