Суд подовжив Діденку термін тримання під вартою до 10 лютого

Апеляційний суд Києва подовжив до 10 лютого термін тримання під вартою колишнього першого заступника голови НАК «Нафтогаз України» Ігоря ДІДЕНКА.

Як повідомив УНІАН один із його адвокатів, відповідне рішення суд виніс 5 січня.

Як повідомляв УНІАН, І.ДІДЕНКА було затримано 9 липня 2010 року у рамках розслідування кримінальної справи про спричинення шкоди Україні за наслідками розгляду позову “РосУкрЕнерго” до "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі.

У даній справі, крім І.ДІДЕНКА, звинувачення були пред`явлені екс-керівнику Державної митної служби Анатолію МАКАРЕНКУ, який також з літа перебуває під вартою, і колишньому заступнику начальника Енергетичної регіональної митниці Тарасу ШЕПІТЬКУ.