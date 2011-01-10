НКРЕ перегляне тарифи на електроенергію для населення

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) починає процедуру перегляду тарифів на електроенергію для населення.

Як повідомляється на сайті регулятора, відповідний пункт внесений до порядку денного засідання комісії, запланованого на четвер, 13 січня.

Формулювання пункту наступне: «Щодо здійснення заходів з приведення тарифів на електроенергію для всіх категорій споживачів до економічно обгрунтованого рівня».

У відділі зі зв`язків із громадськістю і міжнародної кооперації НКРЕ від коментарів щодо даного пункту порядку денного утримуються.

Як повідомляв УНІАН, згідно з обгрунтуванням проекту Прогнозного балансу електроенергії, палива і витрат енергогенеруючих компаній ТЕС на 2011 рік, уряд України розглядає можливість двократного збільшення цін на електроенергію, що відпускається для потреб населення, з квітня, а надалі на 39% із серпня 2011 року.

Таким чином, у результаті двоетапного підвищення тарифи на електроенергію з серпня 2011 року можуть становити:

для міського населення (у будинках без електричних плит) – до 67,72 коп. за КВт/год. (з ПДВ); для населення, що використовує електроплити, – 52,04 коп. за кВт/год. (з ПДВ); для сільського населення – 62,55 коп. за кВт/год. (з ПДВ).

Тим часом, уряд у цілому розглядає три сценарії тарифоутворення для населення в 2011 році. Крім вказаного вище, розглядається ще один двоетапний варіант підвищення цін для населення (на 50% – з квітня і на 50% – з вересня), а також варіант збереження тарифів незмінними.

Нагадаємо, тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з 2006 року.

На даний час тарифи для міського населення (у будинках без електричних плит) встановлені на рівні 24,36 коп. за КВт/год. (з ПДВ), для сільського населення – 22,5 коп. за кВт/год. (з ПДВ), для населення, що використовує електроплити, – 18,72 коп. за кВт/год. (з ПДВ).