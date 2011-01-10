Уряд просить Раду ратифікувати угоду з Росією щодо добудови блоків на ХАЕС

Кабінет Міністрів України просить Верховну Раду цього тижня ратифікувати угоду між урядами України та Росії щодо співробітництва у будівництві енергоблоків третього та четвертого блоків Хмельницької АЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання Погоджувальної ради ВР сказав перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

За словами А.КЛЮЄВА, уряд також просить парламент розглянути протокол щодо приєднання України до Договору про заснування Енергетичного співтовариства.

Крім того, додав А.КЛЮЄВ, Кабмін звертається до Верховної Ради з проханням розглянути деякі законопроекти стосовно державних закупівель, а також законопроект про будівництво.