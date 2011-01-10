Україна в 2010 році збільшила транзит газу до Європи на 2,8%

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», за оперативними даними, у 2010 році збільшила транзит природного газу до країн Європи на 2,8%, або 2,58 млрд. куб. м, порівняно з 2009 роком – до 95 млрд. 426,27 млн. куб. м.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДК «Укртрансгаз».

У повідомленні наголошується, що в грудні 2010 року транзит природного газу до країн Європи становив 10,368 млрд. куб. м, що на 0,8% менше, ніж у грудні 2009 року.

Також у повідомленні зазначається, що загальне транспортування газу газотранспортною системою України у 2010 році збільшилося на 6,3%, порівняно з 2009 роком – до 149,961 млрд. куб. м.

Довідка УНІАН. ДК «Укртрансгаз» є оператором газотранспортної системи України. Компанія експлуатує 37,1 тис. км магістральних газопроводів і газопроводів-відведень.

Основною складовою газотранспортної системи ДК "Укртрансгаз" є мережа магістральних газопроводів і газопроводів-відведень, що є єдиним технологічним комплексом, який працює в безперервному робочому режимі. Загальна довжина газопроводів (без урахування нових об`єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км, зокрема магістральних газопроводів – 22,2 тис. км і газопроводів-відведень – 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій (ГРС) - 1449.