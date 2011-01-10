Акціонери «Укрнафти» планують затвердити програму створення ВІНК

Акціонери найбільшої в Україні нафтовидобувної компанії ВАТ «Укрнафта» на позачергових загальних зборах, які призначені на 22 березня 2011 року, планують затвердити програму створення на базі «Укрнафти» публічної вертикально інтегрованої нафтогазової компанії (ВІНК).

Про це сказано в повідомленні компанії, опублікованому в інтернет-виданні ДКЦПФР.

Як наголошують у повідомленні, крім того, акціонери розглянуть питання попереднього схвалення важливих операцій, які здійснюватимуться товариством у 2011 році.

Як повідомляв УНІАН, на 25 лютого 2011 року також призначені збори акціонерів «Укрнафти», до порядку денного якого включено 15 питань, в т.ч. питання розподілу прибутку за 2010 рік і питання переобрання голови правління.

Нагадаємо, січень-вересень 2010 року «Укрнафта» завершила з чистим прибутком 2 млрд. 463,389 млн. грн., тоді як за аналогічний період 2009 року чистий збиток складав 280,765 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укрнафта» – найбільша нафтовидобувна компанія України, яка видобуває 75% нафти і газового конденсату від загального об`єму видобутку в країні.

50% + 1 акція «Укрнафти» належать НАК «Нафтогаз України», 42% акцій контролює група «Приват».