Білорусь збільшує тариф на транзит російської нафти на 12,5%

Білорусь збільшує з 1 лютого тариф на транзит через свою територію російської нафти на 12,5%.

Про це повідомило сьогодні Міністерство економіки Білорусі, передає РІА «Новости».

"У зв`язку зі зміною економічних умов поставки нафти з Російської Федерації і її транспортування магістральними нафтопроводами, розташованими на території Республіки Білорусь, Міністерством економіки Республіки Білорусь ухвалена постанова від 30 грудня 2010 року № 194 "Про тарифи на послуги з транспортування нафти системою магістральних трубопроводів республіканського унітарного підприємства "Гомельтранснефть Дружба" і Новополоцького республіканського унітарного підприємства з транспорту нафти "Дружба" на території Республіки Білорусь", якою передбачене збільшення з 1 лютого 2011 року тарифів на транспортування нафти на 12,5% відносно рівня 2010 року", - йдеться у повідомленні.