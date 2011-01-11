Заборгованість «тепловиків» за газ досягла 3,27 млрд. грн.

Станом на 10 січня 2011 р., підприємства комунальної теплоенергетики (ТКЕ, без АЕК «Київенерго») заборгували ДК «Газ України» за природний газ, спожитий в опалювальному сезоні 2010-2011 рр. (з 1 жовтня 2010 р.), близько 3,27 млрд. грн. (рівень розрахунків становить 42%).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується, що, за оперативною інформацією, найбільші борги накопичили підприємства ТКЕ Дніпропетровської (479,81 млн. грн.), Донецької (470,83 млн. грн.), Харківської (429,78 млн. грн.), Одеської (188,26 млн. грн.), Запорізької (179,87 млн. грн.), Луганської (168,30 млн. грн.), Київської (146,46 млн. грн.), Львівської (143,34 млн. грн.), Полтавської (98,50 млн. грн.) областей і АР Крим (97,93 млн. грн.).

Крім того, столична енергокомпанія АЕК «Київенерго» заборгувала ДК «Газ України» за спожитий з 1 жовтня 2010 р. природний газ близько 1,23 млрд. грн.

Украй низький рівень розрахунків за спожитий у поточному опалювальному сезоні природний газ мають теплопостачальні підприємства Закарпатської (32%), Дніпропетровської і Кіровоградської (по 33%), Житомирської і Волинської (по 35%), Луганської і Рівненської (по 36%), Одеської та Івано-Франківської (по 37%) областей, а також АР Крим (33%).

Значною залишається заборгованість підприємств ТКЕ за газ, спожитий протягом опалювального сезону 2009-2010 рр. Станом на 10 січня 2011 р. сума боргу становить 1,81 млрд. грн., рівень оплати - 82%.

ДК «Газ України» звертає увагу керівників теплопостачальних підприємств і місцевих органів влади на необхідність проведення повних і своєчасних розрахунків за природний газ, а також погашення накопиченої заборгованості. Компанія нагадує, що виділення планових об`ємів природного газу (лімітів) здійснюється відповідно до рівня оплати тепловиробниками вартості спожитого природного газу.

Довідка УНІАН. Відповідно до вимог Закону України від 08.07.2010 № 2467-VI «Про принципи функціонування ринку природного газу» і постановою Кабінету міністрів України від 27.12.2001 № 1729 «Про забезпечення споживачів природним газом», поставки природного газу здійснюються за умови його стовідсоткової оплати.

Згідно з положенням Закону України від 02.06.2005 № 2633-IV «Про теплопостачання», відповідальність за теплопостачання у регіонах покладена на органи місцевого самоврядування.