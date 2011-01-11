Україна в 2010 році скоротила видобуток газу до 20 млрд. куб. м

Українські нафтогазовидобувні підприємства, за оперативними даними, в 2010 році скоротили видобуток газу на 5,3%, порівняно з 2009 роком, до 20 млрд. 54,7 млн. куб. м.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

У грудні 2010 року Україна скоротила видобуток газу на 4,0%, порівняно з груднем 2009 року, до 1 млрд. 697,4 млн. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, в 2009 році українські нафтогазовидобувні підприємства збільшили видобуток газу на 0,8%, порівняно з 2008 роком, до 21 млрд. 181,8 млн. куб. м.

Довідка УНІАН. Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є ДК «Укргазвидобування», ВАТ «Укрнафта» і ДАТ «Чорноморнафтогаз», що входять в структуру НАК «Нафтогаз України».