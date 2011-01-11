Ціна нафти змінилася різнонаправлено

Ціни на нафту на торгах у вівторок, 1 січня, демонструють змішану динаміку на тлі впевненості інвесторів в тому, що закриття у зв`язку з аварією магістралі Trans Alaska Pipeline буде короткостроковим, а існуючих в США запасів "чорного золота"буде достатньо для заповнення втраченого об`єму постачань.

Вартість лютневих ф`ючерсів на американську легку нафту WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку вже виросла на 0,02 долара, або на 0,02% - до 89,27 долара за барель.

Ціна лютневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш Brent зменшилася на 0,18 долара, або на 0,19% - до 95,52 долара за барель.

На магістралі Trans Alaska Pipeline було виявлене падіння тиску і витік нафти, її потік на відрізку трубопроводу скоротився на 95%. Нафтопровід був тимчасово перекритий, передає агентство Bloomberg.