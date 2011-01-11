Угорщина призупинила ліцензію Emfesz на торгівлю газом

Угорське управління з енергетики (ВУЕ), яке регулює національні енергетичні питання, своїм рішенням від 5 січня призупинило ліцензію компанії Emfesz Kft (Угорщина), що входить в сферу інтересів українського бізнесмена Дмитра ФІРТАША, на торгівлю природним газом на території Угорщини.

Про це йдеться в повідомленні ВУЕ, розміщеному на сайті відомства.

Згідно з повідомленням, ліцензія Emfesz призупинена з 13 січня 6.00 ранку терміном на 90 днів.

Таке рішення ВУЕ прийняло відповідно до постанови уряду Угорщини.

Найближчим часом ВУЕ повинне вибрати інших постачальників для забезпечення газом контрагентів Emfesz.

Трейдер Emfesz контролює близько 25% газового ринку Угорщини.

Нагадаємо, 17 листопада 2010 р. Верховний суд Угорщини виніс остаточне рішення, яке підтверджувало, що Угорське управління з енергетики (ВУЕ) діяло незаконно під час схвалення шахрайської покупки компанії Emfesz компанією RosGas за 1 долар США в квітні 2009 року.

18 січня 2010 р. Будапештський міськсуд визнав незаконним рішення ВУЕ, яким була схвалена операція з продажу Emfesz.

На початку травня 2010 р. компанія Group DF, яка належить бізнесменові Дмитру ФІРТАШУ, заявила, що 100% акціонерного капіталу Emfesz Kft були незаконно передані від кіпрської компанії Mabofi Holdings Limited компанії RosGas AG.

28 квітня 2010 р. Emfesz заявила про зміну постачальника газу з компанії RosUkrEnergo (45% належить Д.Фірташу, 50% - російському «Газпрому») на RosGas.

Тоді Emfesz повідомила, що RosGas є компанією, яка входить в сферу інтересів «Газпрому».

«Газпром» після цього спростував свою причетність до компанії RosGas, колишня назва якій Ikron AG.

У травні 2010 р. суд кантону Цуг (Швейцарія) заборонив компанії RosGas відчужувати акції Emfesz.