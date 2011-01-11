«Чорноморнафтогаз» має намір збільшити статутний фонд на 10 млрд. грн.

Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» (м. Сімферополь, АР Крим) має намір збільшити статутний фонд на 10 млрд. грн. - до 10 млрд. 376,515 млн. грн., шляхом додаткового випуску акцій.

Про це йдеться в повідомленні компанії, опублікованому в інтернет-виданні Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

У повідомленні зазначається, що питання збільшення статутного фонду буде розглянуто на зборах акціонерів «Чорноморнафтогазу» 21 січня ц.р.

Зокрема, компанія планує додатково випустити 10 млрд. простих іменних акцій вартістю 1 грн. кожна.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці та видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

В даний час на балансі ДАТ «Чорноморнафтогаз» перебуває 17 родовищ, із яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси всіх родовищ сьогодні становлять: з природного газу – 58,56 млрд. куб. м, з газового конденсату – 1231 тис. тонн, з нафти - 2530 тис. тонн.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» перебуває в управлінні НАК «Нафтогаз України».