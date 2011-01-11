У Львові внаслідок аварії в електромережі знеструмлено частину міста

У Львові у учорашнього дня через аварію в електромережі без електропостачання залишаються мешканці житлових будинків на 13 вулицях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, знеструмлення вулиць Цехова, Під Дубом, Шопена, Гребінки, Студенська, Зелена, Вахнянина, Левицького, Мечнікова, Братуня, Коциловського, Дністерська, Липова Алея сталося через пошкодження кабелю.