У Львові внаслідок аварії в електромережі знеструмлено частину міста
16:10, 11 січня 2011Енергетика
0
У Львові у учорашнього дня через аварію в електромережі без електропостачання залишаються мешканці житлових будинків на 13 вулицях.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, знеструмлення вулиць Цехова, Під Дубом, Шопена, Гребінки, Студенська, Зелена, Вахнянина, Левицького, Мечнікова, Братуня, Коциловського, Дністерська, Липова Алея сталося через пошкодження кабелю.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter