Азаров розраховує на ЄС у переговорах з Росією

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ розраховує на більш активну позицію Європейського Союзу для прогресу переговорів з Російською Федерацією про транзит газу.

Як повідомив УНІАН прес-секретар прем`єр-міністра України Віталій ЛУК’ЯНЕНКО, про це Микола АЗАРОВ заявив сьогодні під час зустрічі з єврокомісаром з питань розширення і європейської політики добросусідства Штефаном ФЮЛЕ.

«М.АЗАРОВ заявив, що уряд продовжуватиме добиватися прогресу в переговорах з Росією щодо поставок і транзиту газу. Він висловив надію на більш активну позицію в цьому питанні Європейського Союзу, оскільки всі повинні зважати на реальність, що Росія поставляє газ, Європа його споживає, а Україна доставляє російський газ покупцеві», – сказав В.ЛУК’ЯНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України М.АЗАРОВ не виключає можливості створення спільного підприємства між Україною, Євросоюзом і Росією, яке забезпечуватиме транспортування гарантованих обсягів російського газу до Європи, якщо це дозволить переглянути формульний підхід до визначення ціни на газ для України.

Він сказав, що уряд продовжить в 2011 році переговори щодо перегляду формули угоди про постачання російського природного газу до України, відзначивши, що в 2010 році Україна не знайшла достатніх аргументів, які змогли б переконати російське керівництво в доцільності перегляду цієї «абсолютно нерівноправної угоди», що була підписана в січні 2009 року.