«Укргазвидобування» у 2010 році скоротило видобуток газу на 2%

Найбільша в Україні газовидобувна компанія «Укргазвидобування», яка є дочірньою компанією НАК «Нафтогаз України», за оперативними даними, у 2010 році скоротила видобуток газу на 2,3% порівняно з 2009 роком – до 14 млрд. 829 млн. куб. м.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

За його даними, у 2010 році «Укргазвидобування» також скоротило видобуток нафти і газового конденсату на 7,4% порівняно з 2009 роком – до 686,4 тис. тонн.

Довідка УНІАН. ДК «Укргазвидобування» – найбільша газовидобувна компанія України.

У 2009 році підприємствами компанії видобуто 15,2 млрд. куб. м газу (понад 70% загального ви добутку в Україні).

До складу ДК «Укргазвидобування» входять 4 газопромислові управління: ГПУ «Шебелинкагазвидобування», ГПУ «Полтавагазвидобування», ГПУ «Харківгазвидобування» і ГПУ «Львівгазвидобування».