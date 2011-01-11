«Укргідроенерго» направила на реконструкцію 5 гідроагрегатів 355 млн. грн.

Енергогенеруюча компанія ВАТ «Укргідроенерго» в 2010 році направила на реконструкцію 5 гідроагрегатів, що експлуатуються на ГЕС компанії, 355 млн. грн., у тому числі 50 млн. грн. кредитних коштів Світового Банку.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі підприємства.

Згідно з повідомленням, протягом 2010 року в рамках другого етапу Проекту реабілітації гідроелектростанцій, який здійснюється спільно з Світовим Банком, компанія, зокрема, провела реконструкцію з заміною турбіни та генератора на агрегатах № 9, № 11 і № 20 на Київській ГЕС, а також на гідроагрегатах № 10 і № 21 на Канівської ГЕС.

У результаті реконструкції і модернізації сумарна потужність цих гідроагрегатів була збільшена на 17,5 МВт. Зокрема, встановлена потужність Київської ГЕС збільшена на 10,5 МВт, Канівської ГЕС - на 7 МВт.

У цілому з 1996 року, з початку реалізації Проекту реабілітації гідроелектростанцій, компанія провела роботи з реконструкції та модернізації 43 гідроагрегатів, що дало можливість збільшити сумарну виробничу потужність гідроелектростанцій на 196,14 МВт.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укргідроенерго» створене на початку 2004 року шляхом об`єднання державної акціонерної гідрогенеруючої компанії «Дніпрогідроенерго» і державної акціонерної енергогенеруючої компанії «Дністрогідроенерго». Загальна встановлена потужність дев`яти гідроелектростанцій, які експлуатує компанія, на початок 2011 року становила 5007,6 МВт.