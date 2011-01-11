Азаров розраховує на більш активну позицію ЄС для прогресу переговорів про транзит газу

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ розраховує на більш активну позицію Європейського Союзу для прогресу переговорів з Російською Федерацією про транзит газу.

Як повідомив УНІАН прес-секретар прем`єр-міністра України Віталій ЛУК`ЯНЕНКО, про це Микола АЗАРОВ заявив сьогодні в ході зустрічі з єврокомісаром з питань розширення та європейської політики добросусідства Штефаном ФЮЛЄ.

«М.АЗАРОВ заявив, що уряд буде продовжувати домагатися прогресу в переговорах з Росією щодо постачань і транзиту газу. Він висловив надію на більш активну позицію в цьому питанні Європейського Союзу, оскільки всі мають рахуватися з реальністю, що Росія поставляє газ, Європа його споживає, а Україна доставляє російський газ покупцеві», - сказав В.ЛУК`ЯНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ не виключає можливості створення спільного підприємства між Україною, Євросоюзом і Росією, яке буде забезпечувати транспортування гарантованих обсягів російського газу до Європи, якщо це дасть можливість переглянути формульний підхід до визначення ціни на газ для України.

Він підкреслив, що уряд продовжить у 2011 році переговори щодо перегляду формули угоди про постачання російського природного газу в Україну, зазначивши, що в 2010 році Україна не знайшла достатніх аргументів, які змогли би переконати російське керівництво в доцільності перегляду цієї «абсолютно нерівноправного угоди», яка була підписана в січні 2009 року.